Прежний транспортный коридор был построен 40 лет назад и устарел в моральном и физическом смыслах.

Асфальтовую трассу в качестве объездной альтернативы участка дороги, проходящей через населённый пункт Архонская в российском регионе Северная Осетия построят дорогоукладчики к 2028 году. На возведение автомобильной трассы планируется потратить порядка 2,5 млрд. рублей. По информации от журналистов из ТАСС, объездная дорога должна заменить собой старое шоссе, возраст которого превышает 40 лет.

Как было пояснено в публикации, старая дорога, позволяющая минуть станицу без проезда через неё, была возведена 40 лет назад и содержала лишь две полосы. Но за эти годы количество автомобилей на дорогах общего пользования в РФ сильно выросло и основная региональная дорога перестала справляться с таким мощным транспортным напором, из-за чего актуальность новой трассы выросла как никогда. На 1 февраля 2025 года предварительные строительные работы уже находятся в активной фазе, а сама дорога будет готова в 2028 году. Такую точку зрения озвучили официальные представители по транспорту и дорожной инфраструктуре Северной Осетии.









Новая асфальтовая трасса будет четырехполосной с разделительным ограждением, отделяющим противоположные стороны движения друг от друга. Длина нового транспортного коридора составит 7100 метров. Участок новой трассы будет содержать один мостовой переход через речной массив Гизельдон.

Так же указано, что шоссе получит искусственное освещение.