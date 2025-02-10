Важный инфраструктурный проект сдадут и запустят в эксплуатацию в 2027 году вместо 2028-го.

Действующие чиновники Санкт-Петербурга проинформировали общественность о темпе строительных работ по возведению Большого Смоленского моста – мостовой переправы разводного типа, соединяющей противоположные берега речного массивы Невы. О том, как движется строительство с подтверждением успехов в виде серии фотографий отчитался местный комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Отметим, что в рамках экологического и геотехнического контроля и заключения экспертизы все работы выполнили специалисты компании «Центр диагностики строительных конструкций», одержавшей победу в ходе тендера. Правительственный контракт предусматривал вознаграждавшие в размере 246 млн. рублей за проведение такого типа действий.









И как сообщила администрация Петербурга, из-за активной фазы на стройке моста до последнего числа следующего месяца пришлось ограничить автомобильное движение по Большому Смоленскому проспекту. Данное объявление касается сектора движения от трассы, идущей через улицу Бабушкина до дороги проходящей по проспекту Обуховской обороны.









Сама же мост должен начать функционировать в 2027 году вместо 2028-го из-за обязательства мостостроителей завершить постройку инженерного сооружения на год раньше указанных в генеральном задании временных рамок о полной готовности возводимого объекта.