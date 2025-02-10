В прошлом черный промежуток коронального происхождения был направлен от Земли.

Открытая учеными корональная дыра гигантских размеров снова возвращается своей стороной к планете Земля, сделав 360-градусный разворот. Всё это приведёт к 100% магнитным бурям. О космическом явлении, которое точно почувствуют земные электроприборы, люди с высокой метеочувствительностью рассказали действующие сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ в рамках обширной встречи.

Так по математическим прогнозам скорость плазмы вблизи земной орбиты будет проходить в коридоре значений около 600-700 км/с. Отметим, что на 7 февраля зафиксирована скорость таких потоков плазмы в районе 350-400 км/с.









В ближайший понедельник, если верить заверениям астрономов, начнутся магнитные бури низкой интенсивности. А вот дальше могут ожидать неприятные сюрпризы, так как компьютерное моделирование не смогло довольно точно спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Известно лишь что наша планета в периметре действия корональной дыры будет находиться с 10 февраля по 17-е.









Напомним, что магнитные бури по своему воздействию делятся на 5 классов: от самых мелких G1 до самых мощных уровня G5. Последние могут оборвать или нарушить радиосвязь, как и ухудшить самочувствие людей с метеозависимым типом здоровья.