Февраль в своем завершении в столице РФ принесёт «погодные сюрпризы» в виде обширных снегопадов и морозов. Такой прогноз на последний месяц зимы дал действующий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Сначала эксперт сделал раскладку на краткосрочный период, заявив, что до 12 февраля метеоусловия в Центральной России останутся неизменными из-за антициклона: на небосклоне будет появляться солнце и отсутствие осадков. В дневное время суток погода будет в статусе переходной: 0 градусов на улице никого не должен удивить. В ночной период станет чуть холоднее в диапазоне от -4 до -9 градусов.
В ближайший четверг всё изменится с наступлением холодного атмосферного фронта и предполагаемыми осадками в виде снежной сыпи. Но последняя будет достаточно скромной в районе до 2 см.
На выходных маятник температуре в Москве будет качаться от -6 до -11.
И вот уже в последней трети февраля начнутся самые настоящие снегопады благодаря балканским циклонам с вероятными сугробами высотой на локальных участках местности до 25 сантиметров в Черноземье и Поволжье.
Всё это обеспечит снежным покровом и столичный регион, где до конца зимы ожидается снежный покров от 5 до 10 сантиметров.
Ожидается и некоторое похолодание в районе диапазона ночных температур от -9 до -14. Днём будет несколько теплее: от -3 до -8.