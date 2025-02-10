Февраль отыграется за всю теплую зиму 2025 года и "порадует" москвичей и жителей столицы

Февраль в своем завершении в столице РФ принесёт «погодные сюрпризы» в виде обширных снегопадов и морозов. Такой прогноз на последний месяц зимы дал действующий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сначала эксперт сделал раскладку на краткосрочный период, заявив, что до 12 февраля метеоусловия в Центральной России останутся неизменными из-за антициклона: на небосклоне будет появляться солнце и отсутствие осадков. В дневное время суток погода будет в статусе переходной: 0 градусов на улице никого не должен удивить. В ночной период станет чуть холоднее в диапазоне от -4 до -9 градусов.

В ближайший четверг всё изменится с наступлением холодного атмосферного фронта и предполагаемыми осадками в виде снежной сыпи. Но последняя будет достаточно скромной в районе до 2 см.

На выходных маятник температуре в Москве будет качаться от -6 до -11.









И вот уже в последней трети февраля начнутся самые настоящие снегопады благодаря балканским циклонам с вероятными сугробами высотой на локальных участках местности до 25 сантиметров в Черноземье и Поволжье.

Всё это обеспечит снежным покровом и столичный регион, где до конца зимы ожидается снежный покров от 5 до 10 сантиметров.

Ожидается и некоторое похолодание в районе диапазона ночных температур от -9 до -14. Днём будет несколько теплее: от -3 до -8.