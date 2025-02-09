В случае оптимального соблюдения сроков будущего строительства готовым комплекс можно увидеть не раньше 2028 года.

В Волгограде в случае одобрения соответствующими экспертами, должен появиться круглогодичный водный комплекс. Об этом рассказали сотрудники местного Центрального парка культуры и отдыха.

Строительство целого набора бассейнов с прямым видом на речной массив Волги из района волгоградского ЦПКиО по черновым наброскам инженеров подобного типа сооружений может обойтись при соблюдении темпов возведения примерно в 30 месяцев. Всё это окажется правдоподобным и реальным только при наличии положительного заключения и экспертной оценки по соответствию грандиозной стройки нормам такого типа строений. Например, будущий водный комплекс должен в полной мере подпадать под категорию нормальности используемых технических решений и иметь полное отсутствие претензий к собственной неэкологичности. И этот перечень строгих требований далеко не полный.









Сам комплекс был показан пока что на момент 1 февраля 2025 года представлен только в виде компьютерных рендеров, на которых отчетливо видны каскад бассейнов и водных горок.

Строительство должно преобразить визуальный пейзаж в виде неиспользуемого и пустующего склона. Сам объект должен появиться между действующим колесом обозрения и стадионом «Волгоград Арена».









В рамках финального видения на холме появятся бассейны гигантской совокупной площадью в 1700 метров. Причем конструкция будет многоярусной: одна из бассейных конструкций будет располагаться на втором этаже.

Для развлечений активного типа предусмотрено строительство пяти многоуровневых горок.

Для повышения самоокупаемости комплекс будет круглогодичным, для чего вода в бассейнах будет постоянно подогреваться.









Для любителей необременительного отдыха, желающих простого созерцания прелестей зимней Волги предусмотрена зона шезлонгов и смотровых площадок с обязательными в таких местах секторами продажи еды. Есть в проекте и идея организовать соляную комнату.