В 2028 году ожидается долгожданная премьера "пятерки" с двигателем на водороде.

Специалисты немецкого автоконцерна BMW готовят новое поколение автомобилей с различными типами двигательных установок к выходу. Премьера новых моделей линейки Х5 состоится через год. Будущие новинки на выбор покупателя будут представлять собой автомобили с бензиновыми, дизельными или гибридными силовыми установками. Но самая главная изюминка будущей «пятерки-Икс» – это без сомнения выход БМВ с двигателем, способным работать на водородной смеси. Такую машину поможет создать тесное конструкторское сотрудничество с инженерами японской компании Toyota.

Как пишут авторы издания «Правда.ру», германские конструкторы X5 не откажутся полностью от идеи машин с бензиновыми двигателями, но увеличат долю машин с электрическими двигателями. Новые машины от концерна обещают лучший взгляд по части мощности, но и одновременно высокой экономичности. Гибриды же порадуют чрезвычайно требовательного покупателя по части повышенных возможностей осуществлять движение только на электротяге – то есть без использования ДВС.









Электрокар X5 будет собран на полностью новой разработке в лице платформы Neue Klasse. По мнению аналитиков компании BMW, данная машина должна стать самым продаваемым экземпляром в сегменте машин, собранных в кузове кроссовер.









Но самое интересное – это конечно водородная единица, над которой трудятся в совместных творческих изысканиях технические работники БМВ и Тойоты. Машины последней без всяких кавычек являются флагманами по части автомобилей, где есть водородные топливные элементы. И именно этот успешный опыт очень сильно хотят позаимствовать представители BMW, внедрив решение в будущую X5. Напомним, машина, работающая на водороде, называется Toyota Mirai, которую уже можно купить.