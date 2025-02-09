Проект прошел все согласительные этапы и готовится к физической реализации.

Авторы проекта разводного мостового сооружения для проезда различного типа автомобилей, входящего как один из важнейших участков в Широтную магистраль, был одобрен чиновниками КГИОП, и, соответственно, больше нет никаких препятствий для его физической реализации на местности.

Выданное разрешение подтверждает полное отсутствие целевых объектов культурного наследия и полное отсутствие нарушений защитной зоны вокруг объектов культурного наследия в секторе проведения будущих строительных работ по возведению мостового перехода раздвижного типа.









Сам мост через речной массив Невы появится в створе улиц Фаянсовой и Зольной. Длина речной переправы над водной поверхностью без учета участков подхода будет эквивалентна 462 метрам. Асфальтовая трасса будет шестиполосной – по три полосы движения в каждую сторону. Каждый участок разводной конструкции будет представлен как самостоятельная единица, способная смещаться.

На данный момент строительный проект минул этап подписей под концессионным соглашением. Все необходимые действия такого рода выполнены во время встречи в Москве 20 ноября прошлого года на полях Международного форума «Транспорт России».

Физическое строительство объекта раздвижного моста начнется ближайшей весной.