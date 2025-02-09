Проект связан с реконструкцией центральной автодороги чеченской столицы.

Дорожные строители в столице Чеченской республики приступили к возведению мостового перехода длиной в 72 метра. Инженерное сооружение является неотъемлемой частью масштабного плана реконструкции центрального асфальтового шоссе города Грозный. Согласно внутреннему содержанию проекта, старая дорога получит существенное расширение дорожного полотна, где вместо четырех полос появятся шесть, кроме того, специалисты по строительству возведут надземный транспортный коридор через пролегающее на местности железнодорожное полотно.

На 9 февраля 2025 года работники устанавливают свайные конструкции, долженствующие обеспечить надёжное положение в грунте промежуточной опоры и бурят для этого 20-метровые скважины с последующей установкой железобетонных опорных блоков с диаметром конструкции в 1 метр. Такие железобетонные элементы необходимы для надёжного и долгосрочного использования будущего моста.









Все работы контролируются лично главой российского региона и мэром Грозного.

Помимо возведения моста будет обновлен дорожный сектор, станет ярче и современней освещение, а новая дорога обеспечит повышенный комфорт для жителей и гостей чеченской столицы.

Сама трасса ведет в городской центр, пересекая территорию с расположенными рядом социально значимыми объектами. Новую трассу оценят участники дорожного движения.