В случае негативного сценария волны могут достичь высоты 12-этажного дома, а землетрясения уровня колебаний в 10 баллов по шкале Рихтера.

Научные сотрудники Колумбийского университета в ходе вычислений и компьютерного моделирования пришли к выводу, что в случае негативного сценария в отношении местной сейсмологической активности территория североамериканского государства может получить девятибалльное землетрясение и волны высотой в 30 метров, которые способны буквально атаковать своей поистине мощной силой тихоокеанское побережье Соединенных Штатов. О потенциальном буйстве природы пишет таблоид Daily Mail, цитирующий выводы американских ученых.

По словам ученых экспертов всему виной географический разлом между Канадой и Калифорнией, длина которого составляет 970 километров. Именно в этой части может случиться землетрясение магнитудой в девять баллов по шкале Рихтера.





Так, из-за заметного смещения тектонических плит начнется цунами, высота которого может достичь 30 метров. Дальше волны обязательно пойдут на тихоокеанское побережье США, вызвав заметные разрушения ландшафта и человеческих строений.

Самым потенциально опасным участком считается периметр океанского берега от Северного Орегона до Вашингтона и Южной Британской Колумбии.

Но это не единственная опасность в регионе. На тихоокеанском дне присутствует вулкан, который в ближайший отрезок времени может начать активничать.