Всё из-за технических проблем даже в новых моделях.

Европейская самолетостроительная компания Airbus SE снизила количество отправляемых самолётов заказчикам. Речь идёт о снижении поставок воздушных бортов до 30 экземпляров за минувший январь, что на 25% меньше чем в декабре. О негативных экономических тенденциях рассказали сотрудники коммерческой организации в официальном пресс-релизе.

Так в прошлом месяце специалисты Airbus рассказали о 55 заказах на воздушные транспортные средства, относящиеся к моделям A320neo, A330neo, A350. Помимо пассажирских версий покупателей заинтересовали и грузовые экземпляры, такие как A350F. Такие сведения представили журналисты «Интерфакс».

Не лучше новости поступают непосредственно и с российского рынка гражданских перевозок, где издание «Ъ» в своей публикации рассказало, что отечественные авиаперевозчики поставили на паузу полёт на 34 воздушных машинах линейки A320neo и A321neo.









Как пояснил глава российского транспортного министерства Роман Старовойт, в российских экземплярах пассажирских версий Airbus в ходе тщательного обследования и непродолжительной эксплуатации выявлены серьёзные сложности с силовыми установками. О сложностях с данными моделями европейских самолётов стало известно после того, как эксплуатанты стали отказываться от использования A320neo и A321neo.

Разумеется о проблемах проинформировали не только российские компании, но и иностранные фирмы-перевозчики.