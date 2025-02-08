Новый глава Североамериканского государства Дональд Трамп в публичном выступлении рассказал, что КНР и другие государства заинтересованы в покупке местного сжиженного природного газа.

Новый глава Североамериканского государства Дональд Трамп в публичном выступлении рассказал, что КНР и другие государства заинтересованы в покупке местного сжиженного природного газа.

78-летний политик обрисовал текущую ситуацию на газовых торгах, где, на данный момент, поставки из США сжиженного газа находятся на верхних позициях рынка. Причем спрос на американский СПГ продолжает набирать темп.

Объяснил Трамп и почему именно американский СПГ так нужен миру. Согласно мнению руководителя Белого дома, если оценивать запасы сжиженного газа на планете Земля, то их больше всего в Штатах.









Трамп так же выразил большую готовность отгружать газ не только в КНР, но и в остальные государства.

Отметим, что сжиженный газ наиболее востребован в Азии, где по многим причинам, в том числе экономического характера за такой продукт платят заметно больше чем в Европе.