Нужда в таких кораблях с каждым годом всё выше и выше.

В телеграм-канале «Военный осведомитель» показали кадры постройки патрульного корабля ледокольного типа «Николай Зубов». Судно многопрофильного назначения собирают специалисты Санкт-петербургских «Адмиралтейских верфей», создающие ещё одно плавсредство проекта 23550.

Как указано в описании к кораблю, судно относится к плавединицам широкого назначения: оборудование оного позволяет буксировать поврежденные надводные объекты, патрулировать акваторию или же прокладывать «ледокольную колею», если толщина льда не превышает 1700 сантиметров.





Одно из старейших судостроительных производств на территории РФ, являющейся первым промышленным заводом Санкт-Петербурга.





Нужда в кораблях данного типа в российском флоте с каждым годом только нарастает: из-за глобального потепления ледовые покровы Арктики отступают и увеличиваются возможности для хозяйственной жизнедеятельности человека. Да и помимо сопровождения и охраны корабельных караванов такие суда могут взять на себя роли флагманов в спасательных миссиях или перевозить особые грузы.