В Белом доме решили найти лучшее применение бюджетным средствам.

Новая чиновница администрации Дональда Трампа в ранге генерального прокурора Пэм Бонди одним из первых собственных самостоятельных распоряжений решила закрыть рабочую группу местного Минюста, главная задача которой заключалась в нахождении и преследовании активов бизнеса РФ за рубежом. Соответствующие данные журналисты Reuters получили из служебной записки.

В файле подчеркивается, что участники группы с собственным наименованием KleptoCapture будут теперь заниматься совсем другими делами. Потому что новые усилия американского Минюста должны быть направлены на борьбу с наркокартелями и международной преступностью.









Теперь США нужны не поиск и последующий арест активов российского бизнеса, как и активные действия в направлении антироссийских санкций, а борьба с картелями.

Причем чиновников, входивших в группу, не уволят, а переориентируют.

А мы напомним, что группу KleptoCapture организовали в начале 2022 года, где главной задачей сотрудников команды было обеспечение санкций против РФ и противодействие бизнесменам из России.