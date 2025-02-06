Если Индию такой вариант не устроит, то Россия может помочь создать свой собственный самолёт пятого поколения.

Российская сторона готова предложить официальному Дели сотрудничество по отечественному истребителю пятого поколения Су-57Э. Данное предложение распространяется и на идею по совместному производству тяжелого истребителя. Такой образец впервые покажут в рамках международной специализированной выставки Aero India.

Как подчеркнул генеральный управляющий Рособоронэкспорта Александр Михеев, Индия при желании может получить готовые самолёты, так и добиться серьёзного содействия в разработке национального истребителя индии пятого поколения.

Взял свое слово и руководитель отечественной ОАК, заявив публично, что индийское государство для российских военных авиастроителей есть стратегический союзник, с которым со стороны России и дальше хотят развивать сотрудничество, в том числе в проектировании новейших самолётов будущего.









А мы напомним нашим читателям, что в Индии не только покажут новый самолёт проекта Су-57Э в рамках наземной выставки, но и продемонстрируют его пилотажные возможности в рамках показательной миссии. Эксплуатировать экспортный вариант «Пятьдесят седьмого» и показывать фигуры высшего пилотажа будет Герой России Сергей Богдан.

Отметим, что Су-57 относится к многоцелевой истребительной авиации тяжелого класса, способный оппонировать как воздушным целям в виде истребителей противоположной стороны, так и выполнять наземные миссии, уничтожая сухопутные цели, в том числе методом прорыва сквозь эшелонированную противовоздушную оборону, созданную из современных западных ЗРК.