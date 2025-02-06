Но и после починки этих энергообъектов жизнь прибалтийских стран в направлении энергетики не станет лучше: отключение от БРЭЛЛ вызовет подорожание услуг местных энергетических компаний.

Эстонская электрическая станция Аувере и шестой энергоблок местной ТЭС поломались в Нарве в самое неподходящее для этого время: прямо перед отключением Эстонии от общего энергетического кольца с РФ и Белоруссией. О непростом периоде в жизни энергетиков Эстонии рассказывается в свежей публикации на сетевом портале Delfi.

Журналисты выяснили, что электростанция Аувере отказалась нормально функционировать. Причем в таком состоянии она пребывает уже пятые сутки подряд, хотя изначально временные рамки для повторного ввода в нормальный режим работы предусматривали гораздо меньше времени.

Не добавляет оптимизма местным жителям и властям города свежее известие от топ-менеджмента Eesti Energia, проинформировавшего, что перестал функционировать и шестой энергоблок, являющийся конструктивно внутренней частью Эстонской тепловой электростанции, расположенный всё в той же Нарве. Ранее предполагалось, что починить шестой энергоблок удастся к 6 февраля.

А мы напомним, что о сильном желании расстаться с подключением к единому электрическому кольцу, соединяющему с Белоруссией и РФ три балтийские страны – Литву, Латвию и Эстонию верховная власть последних публично объявила 28 ноября 2023 года.

Соответствующее уведомление открытого плана операторы данных государственных систем выслали Москве и Минску в минувшем июле. Такие действия будут проведены к 8 февраля текущего года.

На жителей балтийских стран выход из БРЭЛ подействует самым непосредственным образом – повышением расходов.