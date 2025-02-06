Наземный комплекс идеально подходит для перехвата малоразмерных слабо излучающих целей, типа БПЛА.

РФ обновила зенитный комплекс семейства «Деривация-ПВО», который станет предвестником плохого сна военных североатлантического альянса. Об модернизированном вооружении российских зенитчиков рассказала своим читателям западная газета Interia.

По словам журналистов, усилиями отечественных конструкторов Москва добилась улучшенных тактико-технических характеристик установки 2С38 «Деривация-ПВО». Теперь наземный персонал будет с большей скоростью и эффектом реагировать на все разновидности воздушной атаки, такие как беспилотные ударные дроны и продвижение бронетехники, подчеркивают репортёры издания.

Добавили западные работники прессы и об исходящей угрозе «Деривации» для генералов НАТО.

Согласно иностранной экспертной оценке, обновлённый комплекс может обзавестись скорострельной 57-мм пушкой, а может и зенитными управляемыми боеприпасами. Для повышения прицельных характеристик апгрейду подверглись электрооптический блок вместе с тепловизионным сенсором. Серьёзно обновились модуль радиосопровождения цели и лазерный измеритель.

А мы напомним, что «Деривацию» придумали для замены объективно более слабых в зенитном плане и устаревших установок «Шилка» и «ЗУ-23». На вооружении нового комплекса применяются снаряды с программируемым временем подрыва, идеально подходящие для уничтожения малоразмерных воздушных целей.