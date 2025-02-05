Обновлённый винт с "антикавитационным эффектом" позволит значимо понизить стоимость активной эксплуатации "Валдая".

Сотрудники «Крыловского государственного научного центра» и «ЦКБ имени Алексеева» спроектировали и воплотили в металле гребной винт иной конструкции, в выгодную сторону отличающийся от своего предшественника. Гребным устройством новой геометрии будут оснащаться корабли линейки «Валдай 45Р». Благодаря нововведению мотор судна будет служить дольше – всё из-за уменьшившихся затрат на его ремонтное обслуживание в так называемый межнавигационный цикл.

Сотрудники пресс-службы организации имени Алексеева рассказали, что первоначально корабли на подводных крыльях «Валдай 45Р» использовали гребной винт с широкими лопастями в количестве шести единиц. Но такой агрегат отличался относительно малым сроком беспроблемной службы: спустя 500 часов обычно винт с нагнетающей стороны демонстрировал разрушительные признаки кавитационной эрозии.

Для выхода из этой неприятной ситуации конструкторы изделия придумали клиновидные лопасти, содержащие интерцептор. Что является довольно энергоэффективным решением, позволяющим демонстрировать оптимальную скорость при малой нагрузке на мотор.

«Валдай-45Р» — это современное российское пассажирское судно на подводных крыльях, разработанное ЦКБ им. Р. Е. Алексеева. Оно предназначено для скоростных перевозок до 45 пассажиров по рекам разряда «Р» в светлое время дня. Длина судна — 21,3 м, ширина — 5,2 м, скорость хода — 65 км/ч, дальность плавания — до 400 км. Судно оснащено дизельным мотором производства MAN D2842LE410 мощностью 1100 л. с., что обеспечивает экономичный расход топлива. Оно отличается малой осадкой (1,1 м), что позволяет ему ходить по мелководью. С 2018 года «Валдай-45Р» активно используется на маршрутах в Нижегородской области, Ханты-Мансийске и других регионах России.