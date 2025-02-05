Потребность во вместительных автомобилях для больших семей на авторынке РФ огромна.

Известный российский автопроизводитель ГАЗ планирует выпускать в серийном темпе собственный минивэн, вместимость которого будет на уровне 5-8 человек в качестве пассажиров. В объемное багажное отделение потенциального авто можно будет поместить пару детских сидений.

Первые шаги на пути такого свершения выполнил народный избранник Ярослав Нилов, совершивший рабочую поездку в Нижний Новгород. Здесь в рамках встреч на предприятии ГАЗ депутат поговорит по заданной тематике с топ-менеджментом компании.

Помимо предметного разговора о минивэнах, в которых так нуждаются многодетные российские семьи, политик осмотрит сборочные помещения и осуществит первичное ознакомление с работой завода.

Минивэн — это универсальный автомобиль с просторным салоном и увеличенной вместимостью, идеально подходящий для семей, путешествий и перевозки грузов.

Отличительные черты минивэна — высокая крыша, три ряда сидений и компактные габариты, сочетающиеся с максимальным комфортом, при этом рассчитан он на 5–8 человек.