Нейросеть будет знать "поименно" киберпреступников, хотя бы раз засветившихся "в эфире".

Высокопоставленные правительственные функционеры хотят организовать отечественную антифрод-платформу, предназначенную для эффективного противодействия телефонным мошенникам. База данных будет содержать ячейки информации о компьютерных преступниках. Увеличивать размерность первой будут уполномочены представители власти и представители интернет-рынка.

Так подобную инициативу выдвинули специалисты Министерства цифрового развития РФ, решившие озвучить идею, согласно которой должна появиться информационная система, содержащая в себе голоса мошенников. Так в пояснительной записке указывается, что биометрический сбор данных, участвовавших ранее в мошеннических действиях, будет вполне законен и без использования согласия со стороны лиц, преступивших закон.

Тест амбициозного защитного проекта намечен на этот год. Функционировать на 100% система с векторами голосов киберпреступников будет в 2026 году.

Согласно ещё одному пояснению, система будет работать так: во время звонка предполагаемого злоумышленника его голос будет сопоставляться с голосами из баз данных киберправонарушителей, как и будет осуществляться поиск при помощи нейросети по ключевым словам, употребляемым обычно такими мошенниками.