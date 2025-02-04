США уже давно находятся позади Китая в освоении Луны.

Посадочный модуль китайского производства под собственным наименованием Chang'e 7, оснащенный «хоппером», полетит к искусственному спутнику Земли уже в следующем году. Об амбициозном лунном проекте, намеченным на 2026 год, рассказали корреспонденты государственного агентства «Синьхуа».

Зонд начнет путешествие в направлении южного полюса Луны: там исследовательский блок должен обнаружить водяной лед, как и испытать передовые технологии, востребованные в случае дальнейшей колонизации спутника Земли.

Как заявил руководитель лунной программы КНР У Вэйжень, лунная программа представляет собой 4-компонентный «поезд», состоящий из самого орбитального корабля, лунного посадочного модуля, лунохода и «хоппера». Последнее устройство представляет собой учёный комплекс, способный находить молекулы воды, как и может в случае необходимости совершать своеобразную распрыжку между затемненными и более светлыми участками лунного грунта.

Похвастаться собственными успехами могут и частные специалисты, работающие в фирме STAR.VISION Aerospace из Поднебесной. Работники компании, чьи слова приводят репортёры SpaceNews, отправят миссию, состоящую из роботов, на Луну через три года.

Тем временем тревожатся настоящими успехами китайских ученых по освоению Луны американские специалисты. Так работник Клайв Нилиз Университета Нотр-Дам заявил, что NASA упускает время, пока Китай наращивает превосходство над космической индустрией США.