Боеприпас отличается универсальностью и запускается с кораблей, самолётов и сухопутных платформ.

Российские специалисты по управляемому ракетному вооружению смогли достичь нужного эффекта в процедурах по модернизации сверхзвуковых корректируемых боеприпасов семейства «Оникс», устанавливаемых на корабельные и береговые установки.

Как пояснил отечественным журналистам ТАСС Александр Леонов, занимающий должность генерального конструктора НПО машиностроения, работа в направлении по улучшению ракет «Оникс» продолжается, как и видны невооруженным глазом положительные изменения в тактико-технических характеристиках сверхзвукового боеприпаса.









Ракета «Оникс» (П-800) — одна из ключевых разработок советского, а потом и российского оборонно-промышленного комплекса, предназначенная для поражения надводных целей. Принятая на вооружение в 2002 году, она способна развивать скорость до 2,5 Маха, что делает её сверхзвуковой. Дальность полёта ракеты достигает 300–600 км в зависимости от модификации и траектории полёта. «Оникс» оснащён комбинированной системой наведения, включающей инерциальную навигацию и активную радиолокационную головку самонаведения, что обеспечивает высокую точность поражения целей даже в условиях радиоэлектронного противодействия. Ракета может запускаться с кораблей, подводных лодок, береговых установок и самолётов (Яхонт), что делает её универсальным оружием. Боевая часть массой 250 кг способна наносить значительный урон даже крупным кораблям, включая авианосцы. «Оникс» активно используется в российском флоте и экспортируется в другие страны, например, в составе ракетного комплекса «Бастион». Его надёжность и эффективность подтверждены на учениях и в реальных боевых условиях в Сирии.