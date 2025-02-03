Поэтому перед покупкой внимательно изучайте рекомендации и советы мобильных экспертов.

Те счастливчики, которые решили одними из первых стать обладателями новейших телефонов от южнокорейского бренда под наименованием Samsung, могут перейти в статус сильно огорченных: всё из-за неожиданных проблем, которые способна обеспечить долгожданная покупка. О вероятных сложностях, связанных с приобретением передовых смартфонов производства южнокорейского техногиганта в беседе с репортёрами РИА Новостей рассказала глава отдела телефонии МТС.

Наталья Голицина пояснила, что часть новых телефонов линейки S25 может быть доставлена из Индии и не является тем товаром, который продавцы специально бы проверили на совместимость с отечественным мобильным рынком.

Например, привезенные смартфоны могут функционировать исключительно с национальными SIM-картами государств, из которых телефоны были привезены. Соответственно с самой высокой вероятностью сим-карты местных операторов могут быть бесполезны, как и доступность российской мобильной сети.









Есть и менее трудные вызовы: часть программ могут не поддерживать русский язык. Таковым может оказаться приложение WhatsApp*.

По словам эксперта, речь идёт о девайсах, купленных на сером рынке.

Сами телефоны серии Galaxy S25 первый раз публично показали в конце прошлого месяца. Телефон самой простой аппаратной конфигурации продается в российской рознице на момент от 2 февраля от 99 990 рублей.





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