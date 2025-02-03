Пошлины всегда были довольно опасным экономическим ответом.

Торговые пошлины на Канаду, Мексику и Китай ещё не начали свое действие на товары выше обозначенных стран, но уже стали в отрицательном ключе воздействовать на простых американцев. О том, что различные заградительные пошлины есть оружие обоюдоострое, рассказали корреспонденты издания The Wall Street Journal.

По словам авторов публикации, лично сам Дональд Трамп заявил, что вводимые им меры дадут для обычных жителей США прочувствовать «некоторую боль». Но сразу после для Североамериканского государства начнется «золотой век».

Но как подчеркнуто без иронии в новостной заметке, хотя пошлины ещё не заработали, но та самая боль раньше времени, стала ощущаться жителями США.









Причем опрошенные журналистами внешнеэкономические эксперты подтвердили, что многие отрасли внутри страны могут быть под угрозой вала проблем из-за введенного 78-летним политиком внешнего заградительного блока.

По резюмирующему мнению репортёров, многие союзники и противники новых США с наибольшей вероятностью пересмотрят свои экономические отношения с Вашингтоном, постаравшись как можно скорей убрать зависимость от американского рынка.

Сами же «пошлины Трампа» коснутся прежде всего нефти, газа, микрочипов и металлов.

Ответные меры против Штатов пообещал организовать и действующий премьер Канады Джастин Трюдо.