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Madarator
Маск обвинил USAID в финансировании исследований Covid 19
"По странному стечению обстоятельств" с сегодняшнего дня официальный сайт агентства и его страница в западной соцсети с более чем 1 млн. подписчиков перестали работать.

    Чиновники USAID*, помимо волонтёрских акций и экономической помощи наиболее уязвимым слоям населения зарубежных стран, напрямую давали деньги на различные работы в отношении биологического оружия, спонсируя исследования на заданную тему. Прямое обвинение в неэффективности и буквально подрывной работе в отношении сотрудников американского федерального агентства сделал руководитель департамента эффективности государственного управления США Илон Маск.

   По мнению миллиардера специалисты агентства без зазрения совести тратили налоговые отчисления для исследований Covid-19 и иных разновидностей биологического оружия.

   А мы напомним, как одним из первых указов Трампа стало распоряжение заморозить всю деятельность работников USAID. В частности последним было строго запрещено расходовать ранее одобренные финансовые средства, находящиеся на банковских счетах агентства. Невольными пострадавшими от таких действий нового главы Белого дома стали украинские журналисты, грантовские организации и волонтёры. Так украинские СМИ в собственном количестве в 90% финансировались напрямую этим североамериканским агентством. Это к слову о «независимой» журналистике.

* – деятельность прекращена и запрещена в РФ.

#илон маск #covid-19 #covid 19 #теории заговора
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