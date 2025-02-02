В Штатах подорожают еда, жилье и топливо.

Повышенные тарифы, которые новый руководитель вашингтонской администрации Трамп пообещал с 1 февраля ввести против Канады, КНР и Мексики, могут отрицательно повлиять и на американцев. О непростых коллизиях политики заградительных действий рассказали журналисты из Bloomberg, сумевшие взять соответствующий комментарий у экономических аналитиков.

По словам экспертов, Трамп запустил механизм торгового конфликта, подняв тарифы против Канады и Мексики до 25%. Аналогичное повышение коснулось и КНР, получившей 10% пошлины. Специалисты считают, что такое решение Трампа слишком «пожароопасно» из-за своей масштабности.

Аналитики сделали однозначный вывод, то таким поведением североамериканское государство Трампа прямо демонстрирует отказ от торговой сделки, заключенной несколько ранее с правительствами Мексики и Канады.





И корреспонденты назвали список товаров и услуг, которые точно станут дороже. Это еда, бензин и жилье. Аналогичное повышение ждёт и жителей Канады и Мексики.

Затронут «пошлины Трампа» с отрицательным эффектом и автомобильные и энергетические секторы Штатов. Не обойдет негативный эффект и рабочие места вместе с инвестициями. Такого мнения придерживается руководитель ассоциации по автомобилям международного уровня Дженнифер Сафавиан.

По мнению главы, лучше всего для США обратная тактика – когда экономические барьеры не возводятся, а, наоборот, падают.