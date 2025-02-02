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В России запустят в серийное производство автобус СИМАЗ вместимостью в 72 пассажира
Предприятие выпускает транспорт с 2018 года.

   Порадовать подарком Ульяновскую область решили представители отечественной компании СИМАЗ, показавшей на выставке свой новый автобус. Автомобиль для перевозки городских жителей продемонстрировали на входе в Дворец культуры «Губернаторский».

   Транспорт для городских поездок относится к колёсным автобусам средней вместимости, а для улучшенного обзора водителя силовой агрегат разместили сзади и оснастили низким полом для улучшенного комфорта лиц с ограниченными возможностями.

   Новый транспорт имеет общую длину в девять с половиной метров и позволяет перевозить до 72 сидячих и стоячих пассажиров.

   Серийному производству этого общественного транспорта обещают дать ход во второй половине 2025 года.

   И как заявил региональный правительственный функционер Сергей Васин, все автобусы, которые планируется произвести, уже заранее выкуплены заказчиками.

   Автобусы модельного ряда СИМАЗ собирают на шасси японской компании Isuzu. Саму производственную деятельность предприятие развернуло в 2018 году.

#simaz #автобус симаз #симаз
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