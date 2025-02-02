Несмотря на все утверждения, что нейросети не являются продолжением политики, простой вопрос о принадлежности группы островов Сенкаку, заданной DeepSeek, всё расставляет на свои места.

Действующая власть Тайваня официальным постановлением запретила всем государственным служащим и представителям правительства, как и любым госорганам, использовать в своей рабочей деятельности нейросетевую модель, созданную китайскими специалистами. Речь идёт о наделавшей много шума в информационном пространстве последних дней нейросети DeepSeek. Об «опасности» оной для нормальной работы госслужащих Тайваня рассказывает свежая публикация от американского агентства новостей Bloomberg.

Так местные высшие чиновники прокомментировали запрос иностранных корреспондентов, с чем связано введение нового запрета в демократичном образовании. Государственные управленцы Тайваня объяснили, что DeepSeek представляет собой реальную угрозу безопасности.

Отметим, что не менее скептически настроен к DeepSeek и чиновничий аппарат страны Восходящего солнца, представители которого задали китайской нейросети максимально политизированный вопрос для жителей сегодняшних Китая и Японии, когда попросили указать территориальную принадлежность группы мелких островов Сенкаку, называемых в Китае Дяоюйдао.