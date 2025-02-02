Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Власти Тайваня запретили всем госучреждениям использовать нейросеть DeepSeek, сделанную в КНР
Несмотря на все утверждения, что нейросети не являются продолжением политики, простой вопрос о принадлежности группы островов Сенкаку, заданной DeepSeek, всё расставляет на свои места.

   Действующая власть Тайваня официальным постановлением запретила всем государственным служащим и представителям правительства, как и любым госорганам, использовать в своей рабочей деятельности нейросетевую модель, созданную китайскими специалистами. Речь идёт о наделавшей много шума в информационном пространстве последних дней нейросети DeepSeek. Об «опасности» оной для нормальной работы госслужащих Тайваня рассказывает свежая публикация от американского агентства новостей Bloomberg.

   Так местные высшие чиновники прокомментировали запрос иностранных корреспондентов, с чем связано введение нового запрета в демократичном образовании. Государственные управленцы Тайваня объяснили, что DeepSeek представляет собой реальную угрозу безопасности.  

   Отметим, что не менее скептически настроен к DeepSeek и чиновничий аппарат страны Восходящего солнца, представители которого задали китайской нейросети максимально политизированный вопрос для жителей сегодняшних Китая и Японии, когда попросили указать территориальную принадлежность группы мелких островов Сенкаку, называемых в Китае Дяоюйдао.

#политика #тайвань #нейросети #нейросеть #deepseek #тайвань китай
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Учёные обнаружили самую крупную галактику во Вселенной, которая в 30 раз больше Млечного Пути
1
По словам чиновника, Boeing и NASA серьёзно продвинулись в расследовании проблем Starliner
5
Учёные из КНР и РФ создали алгоритм, повышающий скорость вычисления видеокарт NVIDIA в 800 раз
4
ASML готовит к отгрузке литографическую установку EXE:5200 нового поколения
1
RTX 5080 оказалась первой за 10 лет картой 80-й серии, которая уступает предыдущему флагману
8
Tecno опубликовала тизер смартфона Pova 7 со встроенной светодиодной подсветкой
+
Глобальная версия Xiaomi 15 Ultra появилась в базе данных FCC
+
Появилась информация о графических процессорах Arc Battlemage, способных конкурировать с Rtx 5000
4
Разработчики «Антивируса Касперского» назвали три основные финансовые угрозы для владельцев Android в России в 2025 году
+
Представлена бюджетная портативная игровая консоль R36H с аналоговым управлением
+
Российский «Орешник» способен обойти любую систему ПРО, включая «Железный купол»
+
Драйвер Mesa 25.0 с открытым кодом обеспечит видеокартам AMD RDNA 4 «достаточную» поддержку Vulkan
+
Крупнейшие интернет-магазины России намеренно задерживают выплаты продавцам почти на месяц
2
Россия и Китай создадут сверхмощный лазер для исследования свойств материи
2
Индия сравнила французские Rafale M и советские МиГ-29К
2
Hardware Unboxed: RTX 5080 стоило бы позиционировать как RTX 5070
16
Настольные процессоры Intel Nova Lake получат до 48 ядер
8
Стартовало серийное производство контроллеров «ПЛК-Эльбрус» на базе процессоров «Эльбрус-2С3» для объектов критической инфраструктуры
2
Alan Wake 2 получает первое крупное обновление в 2025 году
2
Авторы фанатского ремастера GTA Vice City на движке GTA IV сообщили о полном прекращении работы над проектом из-за жалоб правообладателя
3

Популярные статьи

ТОП-6 игровых видеокарт стоимостью до 50 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
11
Об окончании Великой эры консолей Xbox в 2025 году
4
"Aloft": крайне сырая и не оптимизированная игра в раннем доступе (краткий обзор)
1
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
193
Игровая сборка для мажоров и богатых энтузиастов на GeForce RTX 5080 и Ryzen 7 9800X3D за 600 000р
18
Обзор компьютерных мышей 3D Optical Mouse и Hadron HDX3253
7

Сейчас обсуждают

andrew_riddler
08:19
Топни ножкой , мамин пирожок Возможно скоро оттопаешься На аватару поставь, безработный гондон
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
Bernigan
08:19
Этот тупой чел сначала кидает генерированные картинки, теперь речь не о видюхах, это просто жесть насколько амудешники тупые, это просто аутист какой то
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
andrew_riddler
08:18
Мне по херу на картинки/хуинки и видеокарты Ты че, еблан? С тобой разговор идет не насчет видеокарт, железа и тд
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
Bernigan
08:17
Да отчаливай уже, плевал я на тебя с высокой колокольни кал амудешный
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
Bernigan
08:17
пшёл нах отсюда лох
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
Bernigan
08:17
Ты на 6800 XT сначала столько фпс и такую картинку на ультра, с ультра лучами получи, а потом выё, у меня есть мозг в отличие от тупых амд дегенератов, тратить деньги на то что лучше, и на то что хват...
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
andrew_riddler
08:14
Скоро возможно увижу по пути в Самару и ссаться и сраться ты будешь , чуханец. И в уголке сидеть роняя кал. За все твои тухлоротые высеры и рыки на пользователей за все годы
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
ebatorуа
08:13
как сказали-ошибаться можно,врать нельзя
Windows 10 продолжает доминировать над другими версиями с долей более 60%
andrew_riddler
08:12
Номер раз Я вообще перестал писать на сайтах и не сижу не под какими Никами Номер два. Даже если бы я делал это, тебя, ничтожного чмошника, это епать не должно
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
Руслан Тумов
08:11
Какой только неграмотный мусор не выкладывает своё творчество на этом сайте...
Эдвард Сноуден раскритиковал видеокарты NVIDIA RTX 50 за малый объем памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем