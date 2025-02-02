Владимир Зеленский слишком многое поставил на победу Камалы Харрис, вот и итоги.

Новые власти в США хотят от высших украинских политиков лишь одного: скорых выборов. Причем ждать их проведения долго за океаном не могут. В крайнем случае выбрать новых президента и парламент украинское общество должно до декабря 2025 года. Ускорителем нового электорального цикла на Украине должны быть мирные переговоры с Москвой. Не очень приятные известия для текущих властей украинского государства в беседе с журналистами Reuters раскрыл Кит Келлог.

Бывший генерал-лейтенант рассказал, что президентские и парламентские выборы – это самое нужное действие для сегодняшней Украины. Чем быстрей состоятся выборы, тем больше счастья получат сторонники демократии.

Вместе с тем, один из сотрудников украинского правительства на условиях анонимности, в беседе с иностранными репортёрами поделился данными, что Трамп и Келлог уже придумывают механизм, который может побудить текущую киевскую власть дать свое согласие на выборы.

Согласно недавним опросам, если в новых выборах будет участвовать Валерий Залужный и Владимир Зеленский, то второй, имеющий большой антирейтинг, с самой высокой вероятностью проиграет выборы бывшему генералу, а ныне послу Украины в Великобритании.