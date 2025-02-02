Игра в политику плохо влияет на всех чиновников, в особенности если все они "играли" за проигравшую команду.

Новый глава Белого дома Дональд Трамп без лишних сожалений подписал приказ об увольнении нескольких десятков агентов внутренней спецслужбы, проявлявших активность в делах, ранее возбужденных против политика. Речь идёт о сотрудниках ФБР.

Так чиновники новой администрации озвучили информацию, что лишились своих должностей как рядовые агенты, так и их высокопоставленные начальники, координирующие деятельность более 20 управлений Федеральной службы по всей территории США. Часть из сотрудников попросту получили «назначение за штат». Одним из таких работников стал Дэвид Сандберг, руководивший столичным отделом ФБР с 2022 года. О чем рассказывается в свежей публикации The Hill.

Так информатор из стана действующих сотрудников спецслужб в беседе с журналистами издания рассказал, что под воздействие нового распоряжения Белого дома попали агенты, расследовавшие производства о хранении Трампом в его имении Мар-а-Лаго секретных документов, и ведшие дела по ситуации вокруг штурма Капитолия 6 января 2021 года. Все они были уволены. Лишились своих кресел и главы управлений ФБР в Сиэтле, Новом Орлеане и Майами.

По мнению сенатора Марка Уорнера, действия Трампа оставили безработными несколько десятков самых опытных агентов.

О том, что агентам, которые действовали против Трампа во время президентства Джо Байдена «расслабляться» не стоит, несколько раз в своих публичных выступлениях повторял новый глава ФБР Каш Патель, заявивший, что он является сторонником своеобразных чисток, против «неэффективных и политизированных работников» одной из главных американских спецслужб.