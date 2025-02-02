В бизнесе такую процедуру называют "враждебное поглощение".

Сотрудники офиса Илона Маска, чья сфера ответственности – управление кадрами федерального правительства США, заблокировали действующим чиновникам доступ к компьютерам и базам данных, где находятся персональные данные нескольких миллионов государственных служащих. О целой «спецоперации», проведенной помощниками Маска, рассказали иностранные репортёры Reuters.

Так Трамп, официально ставший новым хозяином Белого дома 20 января, запустил заметную перестройку деятельности правительства, уволив несколько сотен госслужащих. 78-летний политик хочет добиться уменьшения представителей действующей бюрократии и приведения к власти всё большего количества своих сторонников.

Похожее распоряжение получил и Илон Маск, узнавший, что федеральных служащих в США порядка 2,2 млн. человек.

Сразу после вступления в должность известный бизнесмен провел своеобразную «ревизию», заблокировав части высокопоставленным чиновникам Управления по работе с персоналом доступ к базе данным под наименованием Enterprise Human Resources Integration, содержащей несколько десятков миллионов строк с важными данными, такими как даты рождения, номера социального страхования и многое другое.