Из-за энергетического кризиса в ПНР людям приходится идти на крайние меры чтобы согреться.

Генерация электричества на Молдавской ГРЭС будет восстановлена сегодня. О паузе в энергетическом кризисе на территории приднестровской республики, рассказал руководитель субъекта Вадим Красносельский.

По словам представителя власти, на территории образования уже не наблюдается веерных отключений электричества. Теперь следующий логичный шаг на пути местных энергетиков – это возобновление подачи горячей воды для теплоснабжения и электричества в дома.

Так, президент ПМР пообещал скорейшее восстановление функционирования системы теплоэнергетики, для чего специалисты повысят температуру контура в сети центрального теплоснабжения. Самым вероятным днём, когда все придет в норму – ближайшее воскресенье 2 февраля.





И как пояснил премьер Молдавии Дорин Речан, ситуация была исправлена благодаря молдавским властям, выдавшим одобрение на поставку газа в Приднестровскую республику. Сам газ был куплен на грантовые средства ЕС на сумму в 64 млн. евро. Частично из этой суммы и был закуплен газ для нужд Приднестровья.

Предполагается что меры, которые в Молдавии предприняли, помогут ПМР лишь сроком на 10 дней. После помочь республике смогут Россия и Венгрия, поддержавшие Тирасполь своим газом.