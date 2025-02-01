Франция, Нидерланды и Хорватия оказались в заложниках текущей непростой ситуации с недостатком газа в своих подземных хранилищ.

Франция, Нидерланды и Хорватия оказались в заложниках текущей непростой ситуации с недостатком газа собственных подземных хранилищ с момента появления целевых показателей заполненности хранилищ в государствах-членах ЕС. Об этом информируют отечественные журналисты РИА Новости, ознакомившиеся с информацией Агрегированной системы хранения газа Европейского союза.

Так согласно уточненным данным, дефицит газа для Франции между числом необходимого и наличествующим на сейчас составляет 3,4%.





В Нидерландах такой показатель не совсем критический и на 1 февраля 2025 года составляет 0,3%.

Но всё очень нехорошо в Хорватии, где местные энергетики зафиксировали самый низкий показатель, ознакомив общественность с 8,2 процентными единицами дефицита газа в хранилищах.