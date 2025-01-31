Это дело времени появление альтернативы доллару и Трамп с этим уже ничего не сможет сделать.

Государства, входящие в БРИКС, не должны даже думать, а тем более предпринимать практические шаги по созданию «именной» валюты или оказывать поддержку другой валюте в качестве аналога американского доллара, используемого в направлении международной торговли. Такое предупреждение озвучил новый руководитель Белого дома в лице Дональда Трампа. Всем «ослушавшимся» Трамп пообещал введение 100% заградительных пошлин.

Как заявил 78-летний политик, его требование к странам БРИКС довольно простое: не создавать собственную валюту и не оказывать поддержку любой другой валюте для удаления американского доллара с мировой арены. Примерно такие слова написал Трамп в собственной соцсети Truth Social.

Если члены БРИКС не выполнят требование главы Овального кабинета, то с самой высокой вероятностью они получат 100% пошлины на свои товары.









А мы напомним, что Трамп неоднократно обещал заблокировать любые иностранные инициативы по замещению доллара как полновесной единицы международной торговли.

Всего в БРИКС состоят 11 государств, а его основателями выступили КНР, Бразилия, Индия и Россия.

Доллар США начал активно использоваться в международной торговле после ВМВ. В 1944 году на Бреттон-Вудской конференции была создана новая мировая валютная система, где доллар стал основной резервной валютой, привязанной к золоту (35 долларов за унцию). Это было связано с экономической мощью США, которые вышли из ВМВ с самой сильной экономикой. Доллар заменил британский фунт стерлингов в качестве главной валюты для международных расчетов. С 1970-х годов, после отмены золотого стандарта, доллар сохранил лидирующую роль благодаря доверию к экономике США и широкому использованию в мировой торговле.