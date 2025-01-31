80% всех украинских медиа и большинство проектов финансировались прямиком из Госдепа.

Чиновники американского агентства по международному развитию отправили украинским организациям, сотрудничающими с USAID* в области получения грантов, файлы с письмами, требующие немедленно заблокировать активность всех собственных проектов. Соответствующей информацией располагают журналисты отечественных РИА Новостей, ознакомившиеся с репортёрской работой своих коллег из Kyiv Independent.

Вспомним, как только завершились все инаугурационные мероприятия, новый глава Белого дома Дональд Трамп поставил свою подпись в указе, предусматривающем 90-дневную остановку помощи любым государствам, в число которых не входят правительства Израиля и Египта.









Как только 78-летний политик подписал соответствующий указ, финансирование украинских лиц и организаций по многочисленным грантам от USAID на 90 суток оказалось невозможным. Из-за чего американские чиновники прислали письма с требованиями «немедленно поставить на паузу всю деятельность», как и заблокировать «расход средств».

И как прокомментировали событие украинские корреспонденты, теперь все финансы, находящиеся на банковских счетах организаций, оказались заблокированы.

Всё та же пауза в работе коснулась и офицеров USAID, курировавших проекты на территории Украины. Им запретили выполнять свою работу.

* – деятельность прекращена и запрещена в РФ.