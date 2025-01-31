Аэронавты, представляющие США, уже девятый месяц находятся на борту МКС, хотя их миссия предполагала только двухнедельное пребывание.

Высокопоставленные функционеры NASA отказали новоизбранному руководителю Североамериканского государства в лице Дональда Трампа в немедленном возвращении двух членов экипажа космического судна Starliner на планету Земля с борта МКС. О незапланированном и крайне продолжительном «отпуске» Суниты Уильямс и Бутча Уилмора на околоземной орбите рассказывается в специализированном издании SpaceNews.

Так американские журналисты указали, что управленцы местного космического агентства продолжают следовать внутренним срокам возвращения экипажа Старлайнера на твердую поверхность Земли и изменять их в уходу политическим очкам представителей Белого дома не собираются.









По словам пресс-релиза агентства, представители NASA и SpaceX довольно плодотворно трудятся над тем, чтобы как можно быстрей вернуть экипаж Starliner домой. Параллельно идёт рабочий процесс по передаче управления между двумя экспедициями, который запустится после старта к МКС корабля Crew-10.

Первым рассказал о том, что 78-летний руководитель обратился к SpaceX с просьбой как можно скорей вернуть Уильямс и Уилмора в США, был глава СпейсИкс Илон Маск.

Сунита Уильямс и Бутч Уилмор должны были находиться в космосе на околоземной орбите 2 недели, отправившись на миссию 5 июня 2024 года, но до сих пор находятся на борту МКС, хотя за иллюминатором уже 31 января 2025 года.