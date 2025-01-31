Служебная командировка в космос для экипажа Starliner неожиданно превратилась в полугодовой "неоплаченный отпуск".

Корпорация Boeing и государственная организация NASA совместными усилиями заполучили в свои руки «значительный прогресс» в выяснении причин неудовлетворительного состояния космического судна Starliner. Соответствующей информацией располагают корреспонденты из издания SpaceNews.

Так участник Консультативной группы по безопасности в космосе Пол Хилл заявил, что проблемные моменты, появившиеся в ходе самого последнего полёта Starliner выявлены, а их негативное явление сглаживается до нейтрального состояния.

По словам высокопоставленного чиновника, то места, где удалось добиться высокого прогресса в расследовании, не связаны с неисправностями в работе силовой установки. Что случилось с двигательной системой космического корабля, только предстоит выяснить.









А мы напомним, что НАСА отказало новому главе Белого дома в лице Дональда Трампа об «одномоментном возвращении» экипажа космического транспорта Starliner — Суниты Уильямс и Бутча Уилмора прямиком на Землю с борта МКС.

Сама миссия двух американских аэронавтов должна была продлиться две недели, а длится уже девятый месяц.