Если видеокарта 80-й субмодели стоит как крыло самолёта, то RTX 5090 будет стоить как целый самолёт

Один из популярных российских маркетплейсов начал продажу новейших видеокарт модельной линейки NVIDIA RTX 5000. Причем за субфлагман RTX 5080 просят цену в 240 тыс. рублей, когда рекомендованная цена предтоповой модели согласно рекомендациям зарубежного производителя, доведенного до менеджеров онлайн- и офлайн-магазинов, равняется классическим 1000$.

И хотя тяжело угадать, почему отечественные продавцы продают новейшую видеокарту почти за четверть миллиона, мы попытаемся назвать вероятных девять причин, почему цены не просто кусаются, а буквально набрасываются на ошеломленного потенциального покупателя.

Так цены на новые модели видеокарт NVIDIA RTX 5000 серии в России в 2025 году могут быть выше рекомендованной розничной цены (MSRP) в два раза или более по нескольким причинам.









Одной из основных причин являются импортные пошлины и налоги. В России действуют высокие таможенные сборы и налоги на ввоз электроники, что значительно увеличивает конечную стоимость товаров. Это особенно актуально для высокотехнологичных устройств, таких как видеокарты.

Кроме того, логистические издержки также играют важную роль. Доставка видеокарт в Россию может быть затруднена из-за санкций, ограничений на транспортировку или сложностей с логистикой. Эти дополнительные затраты на доставку перекладываются на потребителя, что приводит к росту цен.

Дефицит предложения также может стать причиной завышения цен. Если видеокарты RTX 5000 серии будут выпущены в ограниченном количестве, это вызовет дефицит на рынке. В условиях высокого спроса и низкого предложения продавцы могут значительно увеличивать стоимость.

Спекуляции и деятельность перекупщиков также вносят свой вклад. В условиях дефицита или высокого спроса перекупщики скупают видеокарты по MSRP и перепродают их по завышенным ценам. Это особенно характерно для новых и популярных моделей.

Курс валюты также влияет на стоимость видеокарт. Если рубль будет слабеть по отношению к доллару или евро, это приведет к увеличению стоимости импортных товаров, включая видеокарты.









Санкции и ограничения могут усугубить ситуацию. Если NVIDIA или её партнеры ограничат поставки видеокарт в Россию из-за санкций или политических решений, это может вызвать дефицит и рост цен на сером рынке.

Особенности российского рынка также играют роль. В России часто наблюдается дисбаланс между спросом и предложением на высокотехнологичные товары, что приводит к завышению цен. Это связано с меньшим количеством официальных дистрибьюторов и высокой конкуренцией среди покупателей.

Наконец, налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% также включается в конечную стоимость товара, что дополнительно увеличивает цену для потребителя.

Все эти факторы в совокупности могут привести к тому, что видеокарты RTX 5000 серии будут стоить в России значительно дороже, чем их рекомендованная цена на международном рынке.