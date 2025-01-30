Строительством насыпных островов прежде славились Саудовская Аравия, Япония и Голландия.

Российские архитекторы искусственных объектов в прибрежной акватории готовятся к возведению первого насыпного острова в истории гражданского строительства черноморской зоны. О первом таком объекте рядом с береговой линией города-курорта Сочи рассказали корреспонденты РИА Новости.

Искусственный проект насыпного типа будет иметь площадь в 70 гектаров. На острове появятся туристические апартаменты, спортивные и прогулочные зоны, музыкальные площадки. Планируется и постройка центра изучения Черного моря.

Всего под застройку уйдет порядка полтора миллиона квадратных метров.

Как заявил главный управляющий руководитель «Остров Первый», самыми первыми будут возведены охранные гидросооружения. После того как остров будет надёжно защищен от разрушающего воздействия морской жидкости и потоков ветра, начнётся строительство второй очереди, рассказал Булат Шакиров.





Проект "Острова первого"





Всего на возведение грандиозного объекта уйдет 1 трлн. рублей и 5 лет. Начнут строить уже в следующем году. Проект обещают закончиться к 2031 году. Окупаемость острова оценивается в 12 лет.

Насыпные острова — это искусственные участки суши, созданные человеком путем намыва грунта, песка или других материалов. Такие проекты часто реализуются для расширения территории, создания инфраструктуры или туристических объектов. Вот три самых крупных и известных насыпных острова в истории:

1. Пальмовые острова (Дубай, ОАЭ)









Пальмовые острова — это один из самых амбициозных проектов в истории насыпных островов. Они расположены в Дубае и включают три острова: Пальма Джумейра, Пальма Джебель Али и Пальма Дейра. Самый крупный из них — Пальма Джебель Али, его площадь составляет около 80 квадратных километров.

Для создания островов использовались миллионы тонн песка и камня, добытых со дна Персидского залива. Острова имеют форму пальмового дерева, что делает их уникальными с архитектурной точки зрения. На них расположены роскошные виллы, отели, торговые центры и развлекательные комплексы. Проект стал символом роскоши и технологического прогресса, хотя его реализация вызвала экологические споры, включая изменения в морских экосистемах.

2. Остров Флеволанд (Нидерланды)









Флеволанд — это крупнейший искусственный остров в Нидерландах, созданный в рамках проекта по осушению залива Зёйдерзее. Его площадь составляет около 2 400 квадратных километров, что делает его одним из самых больших насыпных островов в мире.

Остров был создан в середине XX века для решения проблемы нехватки земли в стране. Проект включал строительство дамб, откачку воды и намыв грунта. Сегодня Флеволанд — это процветающий регион с сельскохозяйственными угодьями, городами и природными заповедниками. Он стал примером успешного взаимодействия человека с природой, хотя его создание потребовало огромных усилий и ресурсов.

3. Остров Кансай (Япония)









Остров Кансай — это искусственный остров в Осакском заливе, созданный для строительства международного аэропорта Кансай. Его площадь составляет около 10 квадратных километров. Проект был реализован в 1980-х годах для разгрузки аэропорта Осаки и стал инженерным чудом.

Остров был создан путем намыва миллионов тонн песка и грунта. Его строительство столкнулось с рядом трудностей, включая сильные течения и землетрясения. Однако благодаря инновационным технологиям остров был успешно завершен. Аэропорт Кансай стал одним из самых загруженных в Японии, а сам остров — символом инженерного мастерства.

Эти три проекта демонстрируют, как человек может создавать новые территории, преодолевая природные ограничения. Однако такие масштабные изменения часто сопровождаются экологическими и экономическими вызовами. Насыпные острова — это не только символы прогресса, но и напоминание о необходимости бережного отношения к природе.