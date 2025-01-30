Одним из таких "доноров" тюремного пространства может стать скромная Эстония.

Чиновники Швеции планируют возможность аренды целых тюрем и тюремных блоков за границей из-за острого дефицита свободных мест в собственных тюремных учреждениях. О необычном подходе к решению вопроса с нехваткой мест в пенитенциарных заведениях рассказал действующий руководитель министерства юстиции шведского королевства Гуннар Стрёммер.

По словам высокопоставленного правительственного функционера, слова про аренду тюрем за рубежом это не просто слова, а уже элемент предметного разговора с государствами, которые проявляют встречный интерес к шведскому предложению, и пока конкретных новостей о заключенных международных договорах нет, разговор с иностранными представителями продолжается. Об этом своих читателей проинформировала газета Aftonbladet.









Как пояснили местные журналисты, дефицит в шведских тюремных заведениях был обнаружен в 2023 году, после чего специалисты службы исправительных учреждений выступили с инициативным предложением, где заявили о теоретической возможности аренды тюрем за границей.

Причем законодательство шведского государства имеет законные акты, разрешающие такую деятельность. Но с учётом некоторых местных особенностей. Так отбывать за границу свой тюремный срок не отправят несовершеннолетних правонарушителей.

По одной из версий переговоры об аренде тюремных мест ведутся с властями Эстонии.