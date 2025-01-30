Из-за различных проволочек введение в строй новых самолётов отложено на 5 лет.

Самый богатый человек в мире и яркий представитель отрасли высоких технологий Илон Маск, как руководитель департамента эффективности государственного управления, должен сделать так, чтобы новый глава Белого дома Дональд Трамп как можно быстрей обзавелся новым президентским лайнером. Как только стало понятно, что многолетние задержки по производству Boeing-747 – явление достаточно сложное, Маск хочет попытаться сделать так, чтобы новые самолёты ещё успели попасть в руки личных пилотов 78-летнего политика хотя бы во время его президентской каденции. Об этом информирует собственных зрителей канал CNN.

Маск, как глава DOGE, должен зримо уменьшить значимые государственные текущие расходы, сильно раздутые предыдущей президентской администрацией. Так два заказанных самолёта Боинг, на 1 млрд. долларов каждый превышают собственный изначальный бюджет. Хотя по сведениям американских репортёров, эту «неустойку» заплатят не местные налогоплательщики, а сама корпорация, потому что во время заключения договора было прописано, что это контракт с фиксированной ценой. На момент 2025 года оба экземпляра стоят уже 3,9 млрд. долларов.









Как пояснено в публикации, первые задержки были связаны с пандемией Covid, когда количество персонала на техасском предприятии, создающем самолёты Боинг-747, уменьшилось. Дальше в дело вмешались трудности в цепочке поставок.

И как заявил генеральный управляющий Boeing Келли Ортберг, по первым наброскам оба самолёта должны были быть готовы в 2022 году, теперь едва ли их соберут быстрей, чем в срок до 2027 года.