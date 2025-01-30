Обе машины относятся к премиальному сегменту с мощностями двигателей на уровне Lamborghini Urus.

На липецком автомобильном предприятии «Моторинвест» дали старт производственной сборке автомобилей гибридного класса бренда из КНР Voyah. О начале нового производственного цикла в цехах завода рассказали представители липецкой компании.

Как пояснили работники пресс-службы завода, «Моторинвест» является первым российским производителем электрокаров и гибридных автомобилей. В заключение своего сообщения сотрудники коммерческой организации рассказали, что сначала планируется выпускать так называемые гибридные версии.

Первыми сойдут со сборочных линий кроссовер и минивен – автомобили Voyah Free EVR Sport Edition и Voyah Dream EVR Long Range соответственно.









Кроссовер получит «базовую» 490-сильную установку с полным приводом и коробкой автомат. Вторая машина оснащается форсированным двигателем в 422 л.с. И не имеет аналогично полный привод и автоматическую коробку передач.

Что интересно, машины вошли в проект льготного кредитования Минпромторга, приобрести которые можно со скидкой примерно до 900 тыс. рублей.

Для покупателей кроссовера последний будет стоить 5,665 млн. рублей. Минивен окажется дороже, торгуясь в пределах 8,49 млн. рублей.

Дополнительно подчеркнуть, что машины относятся к премиальному сегменту, должно специальное мобильное приложение. Автомобили внутри РФ прошли полную русификацию и адаптацию с отечественными навигационными и медиа приложениями.