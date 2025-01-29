Довольно смелое заявление, хотя возможности Алибабы и разработчика DeepSeek-V3 не сопоставимы.

Известная торговая группа Alibaba представила собственную версию языковой модели Qwen 2.5 Max. И как написали журналисты Reuters, система ИИ технологического гиганта должна удивить.

Так сами представители Алибабы рассказали, что их языковая модель под торговым наименованием Qwen2.5-Max, отличающаяся поддержкой русского языка, причем полной, много лучше, чем наделавший фурор программный продукт DeepSeek-V3. Так же Qwen2.5-Max превосходит и американские системы искусственного интеллекта GPT-4o и Llama.

Новая китайская система ИИ была представлена в первый день самого главного празднества КНР – Лунного Нового года.









И что самое главное и полезное, невероятный успех чат-бота DeepSeek сделал возможным другой взгляд рыночных игроков на собственное ближайшее целеполагание и призвал лишний раз не терять времени даром, увеличив темп появления их собственных разработок. Причем «досталось» и текущим флагманам в направлении ИИ: инвесторы, вкладывающие невероятно большие суммы в разработки западных фирм, вынуждены задуматься – а нужны ли на самом деле такие большие инвестиции в искусственный интеллект, если китайцы обходятся куда меньшими суммами, достигая такого же успеха или даже больше.

А мы лишь ещё раз подчеркнем, что появление на рынке DeepSeek обвалило стоимость акций американской корпорации Nvidia, после чего её уровень капитализации очутился на 3 месте, хотя сутки назад он был на первом месте в мире.