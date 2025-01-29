Данную трассу с мостами и путепроводами простые рязанцы и российские автолюбители ожидали последние 20 лет.

В России к 2028 году построят долгожданную трассу, которую автолюбители ожидают последние несколько лет, хотя по госплану развития Рязани, дорожное строительство было обещано ещё 20 лет назад, но из-за удручающей экономической обстановки было перенесено на более поздний срок. И вот пять лет назад местные власти дали среднесрочный экономический прогноз развития региона, где пообещали дать старт движению по новой трассе еще через пять лет. Но и в 2022 году строительство так и не началось, запустив очередной процесс чехарды с переносом строительства. И уже в позапрошлом году у проекта замаячило более отчетливое будущее, когда чиновники заявили о проведении конкурсного отбора подрядчиков, но и он закончился бесславно, по итогу перейдя в статус отмененных. И казалось бы развязку так и никогда не начнут строить, но в ноябре уже прошлого года портал госзакупок «ожил», когда дирекция «Поволжуправавтодор» подписала договор с возведением Южного обхода Рязани с организацией «Трансстроймеханизация».

По предварительной оценке проект должен уложиться в пул из 20 млрд. рублей. По плану дорожные строители должны возвести 26,5 км четырехполосной магистрали от федеральной трассы «Урал» до пересечения с местной Окружной дорогой.

На первых этапах строительства возведут три мостовых сооружения, 2 транспортных развязки и 6 путепроводов. Трасса пройдет через одно озеро и три реки, причем речной массив Шумки три раза встретится с дорогой.

Автором финансирования выступит федеральный бюджет. На возведение дороги в этом году потратят порядка 400 млн. рублей, в следующем — 440 млн., в 2027 и в 2028 годах соответственно 2 млрд. и 17 млрд. рублей соответственно.

Торжественный запуск в эксплуатацию трассы обещают в конце 2028 года.

Для качественного проведения строительных дорог на местности понадобится даже операция по демонтажу нескольких жилых домов.

Как только вся трасса будет возведена, пропускная способность межконтинентальной магистрали E-30 заметно увеличится, как и качество дорожного сообщения трех федеральных округов, состоящих из 11 регионов.