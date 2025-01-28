А ведь 1 апреля на календаре ещё не скоро.

Официальный Париж рассматривает возможность отправки собственных вооруженных сил в Гренландию в качестве ответной меры на публичные угрозы нового американского президента Дональда Трампа «забрать» остров. Такие вполне недвусмысленные слова сказал французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

По словам дипломатического работника, чьи слова приводят корреспонденты американского Politico, соответствующая беседа проведена с датским премьером Метте Фредериксен.

В беседе с репортёрами французской радиостанции Sud Radio Барро ответил, что представители Франции ведут обсуждение появления французских ВС на подконтрольных Дании землях с датскими чиновниками. По словам Барро, они имеют желание отправить собственных военных для поддержки жителей Гренландии и других европейских государств.









Как пояснил министр французского МИД, если Дания бросит клич о помощи, Франция сразу явится для поддержки. Как заключил Барро, европейские границы на всём своём пространстве суверенны.

Вместе с тем представляющий официальный Париж министр уверен, что американское вторжение в Гренландию не начнётся.

Соответствующего победного настроя придерживаются и руководители датских МИД и Министерства обороны, заявившие, что Трамп останется без датской Гренландии.

Так премьер-министр Фредериксен начала свой европейский вояж, пытаясь заручиться поддержкой европейских стран, побывав в Берлине и Париже. Ещё одна встреча у датского премьера запланирована с генсеком НАТО Рютте.