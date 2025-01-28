Дональд Трамп забывает, что он не президент мира, а только президент США.

Высокопоставленные представители Саудовской Аравии и другие члены организации по добыче нефти ОПЕК+, оставили без реакции свежий призыв американского президента Дональда Трампа уменьшить в довольно быстром режиме цены на нефть.

Как рассказали журналисты ИА Reuters, руководители министерств, являющиеся членами картеля, организовали встречу. По итогам собрания министры рассказали, что текущий план останется без изменений. Согласно последнему, уровень добычи нефти будет наращен только с апреля. А с февраля или марта никто из представителей картеля добычу нефти увеличивать не будет. Причем будущая встреча в феврале, как и её повестка, кардинально пересмотрены не будут.









В консультациях в рамках министерских встреч принимали участие специалисты ОАЭ, Ирака, Саудовской Аравии и Ливии.

Так взял слово экономический министр Саудовской Аравии Фейсал аль-Ибрагим. Шейх высказался, что его главная цель на посту министра экономики СА – это долгосрочная стабильность на нефтяном рынке. Соответствующее заявление было сделано в рамках ВЭФ в Давосе.

Корреспонденты Reuters напомнили, что цены на нефть увеличились в 2025 году. На 28 января ОПЕК+ находится на этапе сокращения добычи нефти, который сменится трендом на увеличение с началом будущего апреля. Предполагается, что с приходом весны спрос на нефть в мире вырастит.