Кажется с приходом Дональда Трампа к власти гибридные торговые сражения между США и ЕС начались в полную мощь.

Американская корпорация Coca-Cola сообщила официально об отзыве своих газированных напитков с рынков Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. В соответствии с последней информацией большая партия сладкой питьевой жидкости оказалась с повышенной концентрацией веществ хлоратной группы. Такими сведениями располагают журналисты BBC.

По их данным напитки с увеличенным процентным содержанием хлората достигли и берегов туманного Альбиона. Но в Великобритании жалоб на «хлоратную Кока-Колу» не поступало, а изъять такую газированную воду не представляется возможным, так как все партии газировки были оперативно распроданы.









А мы напомним, что хлорат появляется на поверхности емкостей после применения дезинфицирующих эмульсий, содержащих хлор. Такие средства добавляются в воду и используются довольно активно в пищепроме. Превышение содержания таких средств в питьевых жидкостях с самой высокой вероятностью приводит к тошноте, рвоте и иной пищевой дисфункции. Если такую «отравленную воду» выпьют дети и младенцы, то могут возникнуть проблемы с щитовидной железой.

Между тем в Кока-Коле прокомментировали событие и заявили, что опасности для потребителя минимальны, потому что специалисты по контролю за качеством продукции компании всегда максимально сконцентрированы во время своей работы.