Выбор "правильного" китайского автомобиля на территории РФ это целая наука без всяких кавычек.

Технический управляющий сетевых автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с корреспондентами «Известий» поделился информацией, как нужно поступать, если хочется купить для поездок по России сугубо машину китайского бренда. Как пояснил специалист, не стоит обольщаться на массовое присутствие на отечественном авторынке китайских машин, потому что даже несмотря на фактор масштабов в текущих реалиях присутствия машин КНР на дорогах РФ, с последними существует некоторый комплекс проблем по обслуживанию.

Так технический директор заявил, проблем особого профиля даже с редкими китайскими автобрендами нет, но вот нюансы есть.

Но вот на что точно попросил обратить внимание Родионов, так это на уровень продаж «китайцев». Если это «народная» марка, то ниже шанс получить ответ от сервисного центра об полном отсутствии детали, как и выше шанс заказать именно правильную деталь, если её нет в наличии. А всё потому что в КНР относятся с «легкой небрежностью» к каталогизации запасных частей.









Уведомил работник и об опасности погони за новыми китайскими брендами и их последующей покупке: всё потому что последние могут с легкостью закрыть дилерский центр, как и вообще уйти из России. Лучше всего по этому поводу говорит собранная статистика: так за 2024 год в РФ полностью перестали функционировать 400 автосалонов, продающих сугубо китайские авто.

Дал Родионов и итоговый совет, где пожелал не относиться спустя рукава к первоначальной оценке стоимости обслуживания и ремонта машин в постгарантийный период, а так же обращать внимание на замену во время каждого ТО свечей зажигания, фильтров и колодок. Не в последнюю очередь из-за свежего резкого взвинчивания цен на ремонт автомобилей в РФ.