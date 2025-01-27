Все организационные процессы хотят завершить к 2028 году.

Калифорнийские активисты собирают подписи за выход из союза североамериканских штатов – США. Такой информацией располагают корреспонденты местного издания USA Today.

Согласно данным журналистов, представители секретаря штата Калифорния дали старт процедуре по сбору подписей, запускающей механизм голосования. В рамках данной миссии избиратели должны решить, должен ли штат Калифорния превратиться в независимое государство или остаться внутри Североамериканского государства.









А мы напомним, что если ориентироваться на действующие законодательство Штатов, и главный такой закон – это американская Конституция. Причем последняя однозначно не предусматривает проведение такой процедуры какими бы то ни было способами. На это указывает первый раздел третьей статьи, где четко прописано, что Калифорния представляет собой неотъемлемую часть США.

Далее если мы ознакомимся с конституцией штата Калифорния, то там тоже четко указано, что Конституция Североамериканского государства имеет четкий приоритет над местной конституцией и является высшим законом всей страны со столицей в Вашингтоне.

И если следовать букве закона Конституции США, то никакое отделение Калифорнии от Штатов невозможно юридически.