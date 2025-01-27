Это вызвало нешуточное недовольство местных жителей.

Одна из железных дорог севера Греции оказалась местом самого настоящего железнодорожного затора – всё из-за 5-суточной переброски военного имущества тяжелой техники НАТО. Речь идёт о своеобразной ж\д пробке, возникшей на период с 21 по 25 января, о чем пишут журналисты портала pronews.gr.

По словам греческих репортёров, американские военные на 5 дней заблокировали движение пассажирских перевозок по транспортной линии Орменио-Александруполис. Местные транспортные ж\д артерии функционируют только для создания зеленого коридора в желании зарубежных военных перевезти крупные составы бронетехники.

Ситуация довольно сильно накалилась, так как местные жители не понимают, почему они должны терпеть многодневное значительное снижение качества транспортного сообщения, тем более местная власть никак не комментирует железнодорожный затор, возникший по вине действий логистических специалистов НАТО.









Согласно корреспондентским сведениям, транспортные проблемы начались после предстартовой подготовки к крупным учениям Steadfast Dart 2025.

Так по итогу транспортировочной миссии североатлантического альянса, больше сотни БТР и БМП были перевезены из греческого региона Александруполис в Северную Европу, появившись на границах Альянса с Украиной.

В учениях на землях Болгарии, Румынии и Греции будут задействованы порядка 10 тысяч военных из 9 стран-участниц. Учения будут длиться с 13 января по 26 февраля.