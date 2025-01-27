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Madarator
В штате Нью-Йорк начались масштабные ядерные учения
Такие мероприятия в США проводятся на регулярной основе.

   На территории штата Нью-Йорк федеральные власти дали старт крупным учениям по ядерной безопасности. Соответствующие сведения опубликовали аффилированные сотрудники местного отделения ФБР.

   Сами крупномасштабные 5-дневные учения уже проводятся рядом с городом Скенектади.

   Помимо местных экстренных служб, в тренировочных мероприятиях задействованы специалисты американского МО, работники министерства энергетики и узкопрофильные эксперты Национального управления по ядерной безопасности. Со стороны правоохранителей к участию подключены офицеры Федерального бюро расследований и территориальная полиция. Работают на месте пожарные и и сотрудники службы по управлению в условиях ЧС.



   Как пояснили в ФБР, данные учения нужны для повышения уровня готовности борьбы с ядерными угрозами в случае теоретического ядерного инцидента за рубежом или внутри территории Штатов.

   Все участники учений получат противогазы и специальные костюмы, как можно сильней «погружаясь» в условия ядерного заражения.

   Сами тренировочные мероприятия являются секретным действием, из-за чего их снимать для СМИ запрещено.

   По словам федерального ведомства, никакой угрозы для обычных обывателей учения не несут.

#сша #учения #штат нью-йорк #ядерные учения
Источник: fbi.gov
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